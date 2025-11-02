آغاز طرح غربالگری نظام مراقبت اجتماعی «نماد» در مدارس فیروزه
همزمان با سراسر استان خراسان رضوی، طرح غربالگری نظام مراقبت اجتماعی «نماد» برای سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز مدارس فیروزه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در مراسم آغاز این طرح و در جمع مشاوران مدارس گفت: آنچه که برای مشاوران در مدارس قابل اهمیت است، توجه به رفتار دانش آموزان و روحیات آنها است.
جعفر گرمابی از مشاوران مدارس به عنوان مسؤلان توانمند برای راهنمایی و حمایت از دانش آموزان یاد کرد و افزود: توجه به مبانی روحی و جسمی دانش آموزان از بسیاری آسیبهای اجتماعی پیشگیری میکند.
وی ادامه داد: طرح نماد برای حدود سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر در پایههای تحصیلی هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم مدارس فیروزه در سامانه دانش آموزی و به صورت برخط اجرا میشود.
در این جلسه کارگاه روشنگری و هم افزایی برای ۲۰ مشاور مدرسه در خصوص مسائل و مباحث رفتاری، تربیتی و برنامه ریزی برای غربالگری دانش آموزان و طرح نماد (با شماره گیری ۱۵۷۰) در مدارس فیروزه به همت ناظری، کارشناس مشاوره و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شد.