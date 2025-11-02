فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۳۹ هزار و ۸۰۰ عدد انواع قرص قاچاق و غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ حسن دشتستانی گفت: ماموران ایست و بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یکدستگاه اتوبوس و یکدستگاه سواری پراید که از مبداء زاهدان به مقصد مشهد در حال حرکت بوده مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، ۳۹ هزار و ۸۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی آن برابر اعلام کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.