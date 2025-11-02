پخش زنده
طرح عملیاتی مقابله با سارقان منزل در خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منزل به مدت ۳ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ صادقی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در راستای اجرای این طرح که با همکاری عوامل تجسس کلانتریهای سطح استان به اجراء گذاشته شد موفق شدند ۳۹ نفر سارق و مالخر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.
به گفته وی سارقان در بازجوییهای پلیسی به ۸۴ فقره انواع سرقت اعتراف کردند که متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.