به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای تأمین مسکن استان تأکید کرد: هیچ دستگاهی نباید مانع پیشرفت طرح‌های مسکن در استان شود و همه باید با همکاری، اعتماد و تعهد مشترک روند اجرای طرح ها را تسریع کنند.

او با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی گفت: دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی را آغاز کرده‌اند و استمرار این جلسات هفتگی تحرک مطلوبی در طرح ها ایجاد کرده است.

استاندار همدان تصریح کرد: طبق مصوبات شورا، گزارش‌دهی دستگاه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص باید انجام شود تا مسیر پیشرفت طرح‌ها شفاف و قابل ارزیابی باشد.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر نقش دستگاه‌هایی چون اداره برق، شرکت گاز، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در اجرای سریع‌تر طرح ها افزود: این مجموعه‌ها باید با هماهنگی کامل، کار را جلو ببرند و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند.

استاندار همدان با اشاره به طرح ۵۸۰ واحدی مسکن گفت: این طرح یکی از پروژه‌های جدی استان است که پس از تجهیز مجدد کارگاه، باید با سرعت بیشتری پیش برود.

این مسئول افزود: از این پس کندی در روند اجرا پذیرفتنی نیست و لازم است مدیران با نظارت میدانی و پیگیری مستمر، کار را تسریع کنند.

ملانوری‌شمسی در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی حق مانع‌تراشی در مسیر اجرای طرح های مسکن را ندارند، گفت: همه دستگاه‌ها باید در مسیر رشد طرح‌های مسکن همدل و همراه باشند تا نتایج ملموس این همکاری در تسریع ساخت و تحویل واحد‌ها دیده شود.

او همچنین از معاونت عمرانی استانداری خواست در صورت بروز موانع اجرایی، با برگزاری نشست‌های فوری مشکلات را برطرف کنند تا کار پیمانکاران متوقف نشود.