استاندار خراسان شمالی گفت: پرستاران با تعهد، مهربانی و احساس مسئولیت، تکیهگاه مطمئن بیماران و تجلی واقعی انسانیت در نظام سلامت کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در آیین تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در طول یک سال اخیر از زمان آغاز مسئولیتم در استان، صحنههای فراوانی از ایثار و فداکاری کادر درمان را مشاهده کردم؛ از تلاشهای خستگیناپذیر پرستاران در دوران کرونا تا حضور مؤثر در بحرانهای اخیر را نباید فراموش کرد.
وی با اشاره به درک عمیقتر خود از جایگاه پرستاران افزود: در مدتی که بستری بودم، نقش پرستاران را بیش از پیش لمس کردم. رفتار مهربان و صبور آنان، اعتماد را به بیماران بازمیگرداند و همین اعتماد روند درمان را تسریع میکند.
استاندار خراسان شمالی ویژگی بارز پرستاران را تعهد، مهربانی و مسئولیتپذیری عنوان کرد و گفت: نقش پرستاران در دوران کرونا و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر بیش از همیشه برجسته بود.