به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در راستای صیانت از آب‌های زیرزمینی، ماموران یگان امداد باخبر شدند که فردی به صورت غیرمجاز در امر حفر چاه در یکی از روستا‌های این شهرستان فعالیت می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: با هماهنگی قضایی ماموران یگان امداد به محل اعزام شدند و یک دستگاه حفاری برقی به همراه آلات و تجهیزات حفر چاه را کشف و برای بررسی به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شد گفت: با توجه به بحران آب از همشهریان تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه حفاری‎های غیرمجاز در این شهرستان، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.