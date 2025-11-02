مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ابتدای امسال تا اول آبان، میزبان بیش از ۵۲ هزار تماشاگر در ۵۷۰ اجرا بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، نمایش‌های صحنه‌ای «ونوش و کوهستان» به کارگردانی مهدی قلعه با ۷۷ اجرا و بیش از ۹ هزار تماشاگر، پربیننده‌ترین اثر امسال بوده است. از این تعداد، ۴۸ اجرا با ۵ هزار تماشاگر پیش از جنگ ۱۲ روزه و ۲۹ اجرا با ۳ هزار تماشاگر پس از آن داشته است.

نمایش «اوکاپی» به کارگردانی زهرا ناظری نیز با ۸۱ اجرا و ۸ هزار تماشاگر در جایگاه دوم استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

همچنین نمایش «دوره‌گردها» به کارگردانی علی فروتن با ۲۱ اجرا و ۵ هزار تماشاگر در سینما تئاتر کانون و نمایش «تاریکی» به کارگردانی غزاله عبادی با ۴۳ اجرا و ۴ هزار تماشاگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع، نمایش‌های صحنه‌ای این مرکز از ابتدای سال تا پایان مهرماه با ۴۲۷ اجرا، بیش از ۳۹ هزار نفر تماشاگر را جذب کرده‌اند.

مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری در سال ۱۴۰۴ تنها به اجرای نمایش‌های صحنه‌ای بسنده نکرده است. این مرکز با ۱۴۳ اجرا و ۱۳ هزار تماشاگر، نمایش‌های محیطی و خیابانی، اجرای برنامه در شهرستان‌ها و مراکز فرهنگی‌هنری تهران و اجرای نمایش در بیمارستان‌های شهر تهران، دایره‌ی مخاطبان خود را گسترده‌تر کرده است.

علاوه بر این، اجرای برنامه برای کودکان کار در مؤسسه خیریه حضرت علی‌اکبر (ع)، و اکران رایگان هشت فیلم تئاتر نیز از دیگر فعالیت‌های این مرکز بوده است.