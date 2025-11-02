پخش زنده
طوفان در شمال سیستان و بلوچستان شدت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از صبح دوشنبه تا عصر چهارشنبه، وزش باد شدید همراه با گرد وخاک و در برخی مناطق وقوع طوفان گرد وخاک در شهرستانهای شمالی استان و شهرستانهای گلشن، سراوان، سیبوسوران، دلگان، زرآباد، فنوج، قصرقند و نیکشهر پیشبینی میشود.
محسن حیدری افزود: این شرایط میتواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای زابل–زاهدان و زاهدان–بم و همچنین احتمال تأخیر یا لغو پروازها و اختلال در حرکت قطار زاهدان–تهران در صبح سهشنبه شود.
علاوه بر این، افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز دور از انتظار نیست.
وی تاکید کرد: همزمان با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس ۸ تا ۱۰ درجهای دما در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و احتمال افت دمای کمینه تا حدود صفر درجه در زاهدان وجود دارد.