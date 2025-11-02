به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: در پی دستگیری فردی به علت صدور چک بلامحل و اظهار بی اطلاعی وی از جرم انتسابی و با انجام تحقیقات اولیه، مشخص شد که در قبال مبلغ ۲ میلیون تومان، یک فقره دسته چک و سیم کارت اخذ و تحویل فردی ناشناس کرده است، که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تکرار و سریالی شدن موضوع و تعدد پرونده‌های قضایی وارده و با انجام تحقیقات فنی و پلیسی، سرباند این کلاهبرداری، شناسایی که طی هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی در حین ارتکاب جرم (اخذ مدارک شناسایی و سیم کارت جهت تهیه و صدور دسته چک برای احدی از افراد فریب خورده) توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، دستگیر شد.

سردار حاجیان گفت: فرد دستگیر شده که یک خانم بود در مواجهه با مدارک و مستندات، لب به اعتراف گشود و ۳ همدست دیگر خود را معرفی که آنها نیز بلافصله دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با عنایت به گستردگی عملیات مجرمانه اعضاء باند در سراسر کشور؛ با استعلام از سامانه بانک مرکزی و اعتراف افراد دستگیر شده، مشخص شد، در این پرونده تعداد ۱۸۶ فقره چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره با شناسایی افراد مالباخته گفت: کلاهبرداران دستگیر شده به همراه پرونده متشکله به مراجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شدند.