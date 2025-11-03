به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کشت لوبیا در سال‌های اخیر در شهرستان شاهرود و به‌ویژه بخش بسطام جایگاه ویژه‌ای در میان کشاورزان پیدا کرده است.

شرایط آب‌وهوایی مناسب، خاک حاصلخیز و دوره رشد کوتاه این محصول باعث شده تا بسیاری از بهره‌برداران به سمت تولید آن گرایش پیدا کنند.

حمید آقابیکی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: سطح زیر کشت لوبیا در شاهرود به ۱۶۰ هکتار می‌رسد و با توجه به میانگین برداشت ۳ تن در هر هکتار پیش بینی می‌شود ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.