به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان شهید راثی با تبریک روز پرستار گفت:پرستاران از حلقه‌های مهم در زنجیره درمانی یک بیمار به شمار می‌روند وما قدردان زحمات پرستاران هستیم.

حجت الاسلام میرزایی افزود: پرستاران با وجود همه کاستی‌ها و فشار کار هیچگاه دست از تلاش برای بهبود بیماران و ارائه بهترین خدمات درمانی برنمی دارند و اسوه صبر و تعهد هستند

در این مراسم با اهدا لوح و هدایایی از زحمات پرستاران تجلیل بعمل آمد.