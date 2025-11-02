تیم بانوان خراسان رضوی در مسابقات دوومیدانی نابینایان و کم بینایان کشور، به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، مسابقات دوومیدانی قهرمانی نابینایان وکم بینایان کشور در دو بخش آقایان و بانوان از ۸ تا ۱۰ آبانماه در تهران برگزار و تیم بانوان خراسان رضوی با کسب هزار و ۶۵۰ امتیاز و دو مدال طلا و دو نقره، قهرمان کشور شد.

خانم‌ها «کوثر قرایی» در رشته پرتاب دیسک با ثبت رکوردی عالی، مقام اول، «زهرا سادات پوراسماعیل» در رشته ۱۵۰۰ متر مقام اول، «فاطمه محمودی» و «زهرا خادمی» در رشته ۱۵۰۰ متر مقام دوم شدند و در بخش آقایان هم «محمدرضا حدادیان» در ماده ۱۵۰۰ متر، نایب قهرمان کشور شد.