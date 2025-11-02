پخش زنده
مدیر کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به کاهش شدید منابع آبی استان و آثار خشکسالی بر نخلستانها و زمینهای زراعی، خواستار مدیریت بهینه آب و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در بازدید از سد شهید رئیسعلی دلواری، با بیان اینکه حجم آب پشت سد رئیسعلی دلواری به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته است، افزود: منابع آب استان بوشهر بر اثر کمبود بارش دچار خشکسالی شده است و ضروری است مردم و دستگاههای مرتبط در مدیریت و مصرف آب نهایت همکاری را داشته باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در برخورد با افراد سودجو که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند، قاطعانه عمل خواهد کرد و از دادستانها و رؤسای دادگاههای بخش خواسته شده تا در این زمینه با شرکت آب منطقهای همکاری لازم را داشته باشند.
مهرانگیز با اشاره به نیاز نخلداران و کشاورزان به آب برای آبیاری و معیشت، گفت: در شرایط کمبود بارندگی، کشاورزان عزیز باید با رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب، به پایداری منابع آب کمک کنند.