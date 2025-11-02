به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخبگان کمتر از ۱۷ سال کشورمان در مسابقات آسیایی تایلند با درخششی خیره کننده توانستند به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کنند و بالاتر از چین و کره جنوبی در سکوی اول آسیا قرار بگیرند.

تیم رباتیک ایران با کسب یک نشان طلا، دو برنز در لیگ مسیریاب و چهار نقره و یک برنز در لیگ خلاقیت توانست در مجموعِ تیمی، قهرمان آسیا شود.

تیم ایران پیش از این، در مالزی نیز قهرمان آسیا شده بود.

تیم ۹ نفره ایران چهارشنبه شب به کشور باز خواهد گشت.