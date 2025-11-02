هزار و ۲۰ دستگاه خودرو دراجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز در یک هفته اخیر در خراسان جنوبی توقیف و اعمال قانون شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس راهور استان از اجرای طرح کنترل و برخورد با تخلفات رانندگان حادثه ساز و هنجارشکن در سطح استان خبر داد و گفت: در این طرح ۷۲۶ راننده متخلف اعمال قانون و ۲۹۴ خودرو توقیف شدند.

سرهنگ خسروی افزود: در هفته‌ای که گذشت، پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با ارائه بیش از ۱۶ هزار خدمت متنوع شامل شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات، گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به شهروندان برداشت.

به گفته وی اجرای طرح‌ها با حضور تیم‌های گشت پلیس راهور و با همکاری یگان‌های انتظامی در سطح استان اجرایی شد و ماموران نسبت به برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن اقدام کردند که در این رابطه ۷۲۶ دستگاه خودروی متخلف و حادثه ساز اعمال قانون و همچنین تعداد ۲۹۴ دستگاه خودرو متخلف حادثه ساز توقیف و به پارکینگ متنقل شدند.

سرهنگ خسروی افزود: همچنین برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی اجرایی شد که در این رابطه تعداد ۲۸۲ وسیله نقلیه اعمال قانون و رفع نقص شدند و ضمنا ۱۹ راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی تاکید کرد: انجام این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در حفظ نظم و ایمنی ترافیکی و خدمت‌رسانی به مردم است.