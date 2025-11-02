رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه گفت: به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی جمعی از دانش آموزان فیروزکوهی با حضور در مزار شهدای بهشت سجاد با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نیکدل گفت: هم‌زمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای بهشت سجاد این شهرستان با حضور جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان محلی برگزار شد.

وی افزود: در این آیین معنوی، دانش‌آموزان ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، با آرمان‌های شهیدان والامقام تجدید بیعت کردند و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند.

نیکدل بیان کرد: هدف از برگزاری این مراسم، آشنایی نسل جوان با فرهنگ غنی ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به آینده‌سازان کشور عنوان شد.

رئیس بنياد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه در پایان گفت: شهرستان فیروزکوه در دوران دفاع مقدس ۴۸۳ شهید گلگون‌کفن را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است که از این تعداد، ۱۳ شهید از جامعه دانش‌آموزی این شهرستان هستند .