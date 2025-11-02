پخش زنده
امروز: -
دستورالعمل «نظام درخواست مجوز طرحهای تولید بار اول صنعت نفت» با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای فرآیندها، ارتقای بهرهوری و کیفیت و حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت نفت، از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس دستورالعمل نظام درخواست مجوز طرحهای تولید بار اول صنعت نفت که به استناد ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانشبنیان برای رونق بازار محصولات فناورانه و راهبردی در بستر تولید بار اول در کشور و مطابق ابلاغیههای شماره ۷۵۸-۲۰.۲ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۵ و ۵۵۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۱۰ صادر شده است، نحوه تعریف، تصویب و اجرای طرحهای «تولید بار اول» در صنعت نفت مشخص و ساماندهی میشود.
این دستورالعمل با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوزها و افزایش کارآمدی طرحهای نوآورانه در زنجیره تأمین صنعت نفت تدوین شده و بر رعایت الزامات قانونی و توجه به ملاحظات مندرج در بند «ی» الحاقی ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال ۱۴۰۱) تأکید دارد.
با ابلاغ این دستورالعمل، همه دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی پیشین مرتبط با طرحهای تولید بار اول، از جمله شیوهنامه اجرایی شماره ۲۸۶-۲۰.۲ مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۴ وزارت نفت لغو میشود.