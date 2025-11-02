مسئولان شهرستان تکاب از سالها ایثار و استقامت خانواده روحانی شهید شیخ علی پاشا مهدوی و جانبازان سرافراز جهانگیر عبادی، یادگار نوریان، سید ضیاء موسوی و حاج حمد اله مطلوبی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه رزمایش رهروان شهدا مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تکاب و سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه و حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه تکاب با حضور در منزل شهید والا مقام روحانی شیخ علی پاشا مهدوی و جانبازان سرافراز جهانگیر عبادی، یادگار نوریان، سید ضیاء موسوی و حاج حمد اله مطلوبی از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

در این دیدار‌ها با اهدای لوح سپاس از صبر و پایداری خانواده معظم شهید و جانبازان سرافراز قدر دانی شد.

روحانی شهید شیخ علی پاشا مهدوی در تاریخ دوازدهم تیر ۱۳۶۴ در سومار به دست نیرو‌های عراقی به فیض شهادت نائل شد.