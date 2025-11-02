در همایش روز جهانی استاندارد از مدیران واحدهای نمونه تولیدی ،مدیران کنترل کیفیت شرکت ها و فعالان دستگاه های اجرایی و قضایی و کارمندان نمونه در زمینه استاندارد سازی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این مراسم دقت، نظارت و تعهد را وظیفه مسئولان در استاندارد سازی برای ارائه خدمات مناسب به مردم دانست

مجید حیدریان مدیر کل استاندارد استان سمنان هم گفت ناظران استاندارد امسال ۱۸۰۰ بازرسی از واحد‌های تولیدی و ۷ هزار بازرسی از مراکز عرضه کالا و خدمات داشتند.

به گفته وی ، در راستای صیانت از حقوق عامه ، کالا‌های غیر استانداردِ مراکز تولیدی و عرضه کالا و خدمات جمع آوری خواهد شد

حیدریان افزود: با مشارکتِ بخش خصوصی در تایید صلاحیت‌های استاندارد ۳۷ آزمایشگاه دارای مجوز در استان سمنان فعال است

مهدی علی پور رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: این سازمان با توجه به سند جامع استاندارد سازی که در شورای عالی استاندارد تدوین شد ؛ استاندارد‌های اجباری عبور و مقررات فنی همه کالا‌ها و خدمات را تدوین و اجرا می کند.