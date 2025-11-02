پخش زنده
مدیر کل بیمه سلامت لرستان گفت:۴۳ هزار بیمار خاص و سخت درمان در سامانه بیمه سلامت نشان دار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محسن اسد بیگی گفت:۴۳ هزار نفر از بیمهشدگان استان لرستان در گروه بیماران خاص و صعبالعلاج نشاندار شدهاند.
مدیر کل بیمه سلامت لرستان با بیان اینکه ۱۴۷ بیماری در دسته ی بیماریهای خاص و صعبالعلاج قرار دارند،افزود:۸۱ بیماری دارای بسته ی خدمتی مشخص و نشان بیماری هستند.
اسد بیگی بیان کرد:بیمه سلامت تاکنون ۱۲۷ میلیارد تومان برای ارائه ی خدمات به این بیماران هزینه کرده است.
وی افزود:بیشترین تعداد بیماران نشاندار مربوط به بیماران دیابت نوع ۲ است که هشت هزار نفر از آنان انسولین دریافت میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان گفت:پس از دیابت، بیماریهای سرطان در رتبه دوم و بیماری فشارخون در رتبه سوم از نظر تعداد بیماران نشاندار قرار دارند.