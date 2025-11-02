آغاز به کار آزمایشگاه آلایندگی خودرو یورو ۶ در البرز
آزمایشگاه آلایندگی خودرو (euro۶+۴wd) کشور در البرز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، آزمایشگاه آلایندگی خودرو (euro۶+۴wd) کشور با حضور انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، عبداللهی استاندار البرز، مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم و مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در استان البرز افتتاح شد.
این آزمایشگاه با سرمایهگذاری ۳ میلیون یورویی عملیاتی شده و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که نیمی از آنها را بانوان تشکیل میدهند. این مجموعه در سال ۸۴ با استاندارد یورو۲ آغاز به کار کرد و اکنون به یورو ۶ ارتقا یافته است.