به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این گزارش، این میزان غرامت در ۱۲ زیربخش شامل محصولات زراعی، گیاهان دارویی، دام و طیور، محصولات باغی، آبزیان، سرمایه، تنه درختان، منابع طبیعی، ابنیه، سبزی و صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای پرداخت شده و فرآیند پرداخت‌ها همچنان در حال انجام است.

شایان ذکر است، پرداخت کامل غرامت زیربخش دام و طیور، پرداخت غرامت به نخل‌کاران و ارزیابی خسارت بیش از ۹۵ درصد استان‌های کشور، از مهم‌ترین اقدامات اجرایی و اثرگذار صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری به شمار می‌رود.

صندوق بیمه کشاورزی به عنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه بانک کشاورزی، با استمرار روند پرداخت غرامت‌ها و تکمیل ارزیابی‌ها، تأکید کرده است که حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و جبران خسارات از حوادث غیرمترقبه همچنان در اولویت مأموریت‌های این صندوق قرار دارد.