صندوق بیمه کشاورزی در نیمه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال غرامت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزی در سراسر کشور پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این گزارش، این میزان غرامت در ۱۲ زیربخش شامل محصولات زراعی، گیاهان دارویی، دام و طیور، محصولات باغی، آبزیان، سرمایه، تنه درختان، منابع طبیعی، ابنیه، سبزی و صیفیجات و محصولات گلخانهای پرداخت شده و فرآیند پرداختها همچنان در حال انجام است.
شایان ذکر است، پرداخت کامل غرامت زیربخش دام و طیور، پرداخت غرامت به نخلکاران و ارزیابی خسارت بیش از ۹۵ درصد استانهای کشور، از مهمترین اقدامات اجرایی و اثرگذار صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری به شمار میرود.
صندوق بیمه کشاورزی به عنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه بانک کشاورزی، با استمرار روند پرداخت غرامتها و تکمیل ارزیابیها، تأکید کرده است که حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و جبران خسارات از حوادث غیرمترقبه همچنان در اولویت مأموریتهای این صندوق قرار دارد.