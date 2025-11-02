سخنگوی دولت چهاردهم گفت: البرز به‌دلیل صنعتی بودن و برخورداری از زیرساخت‌های قوی، می‌تواند جلوه‌ای از توان واقعی کشور در مسیر توسعه صنعتی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهاجرانی، روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در مراسم بازگشایی آزمایشگاه آلایندگی خودرو (EURO۶+۴WD) در استان البرز، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این مراسم نشان می‌دهد که دولت بر این باور است که بخش خصوصی باید به جایگاه واقعی خود بازگردد. هرجا که به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم و نهاد‌های حاکمیتی صرفاً نقش تسهیل‌گر و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها را داشته‌اند، نتایج مطلوبی در حل مشکلات کشور به‌دست آمده است.

او افزود: دو دستگاهی که امروز در این پروژه نقش اصلی دارند ــ سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ــ هر دو نهاد‌های حاکمیتی هستند که عملکرد آنها در دولت چهاردهم نشان داده همکاری مؤثر میان نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی ممکن و ثمربخش است.

مهاجرانی با اشاره به ظرفیت بالای استان البرز در حوزه صنعت و تولید تصریح کرد: البرز به‌دلیل صنعتی بودن و برخورداری از زیرساخت‌های قوی، می‌تواند جلوه‌ای از توان واقعی کشور در مسیر توسعه صنعتی باشد. فعالیت صنایع قدرتمند در این استان نشانه‌ای از پویایی اقتصاد ملی و زایندگی بخش تولید است.

سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌صورت درهم‌تنیده بر یکدیگر اثرگذارند، گفت: در دنیای امروز، نمی‌توان بهبود اقتصاد و اشتغال را بدون در نظر گرفتن کیفیت محیط زیست تصور کرد. نگرش دولت چهاردهم بر این اساس استوار است که حل مسائل کشور نیازمند نگاه جامع، همکاری میان دستگاه‌ها و مشارکت واقعی بخش خصوصی است.

وی تأکید کرد: این مراسم، نمادی از فهم درست و هم‌افزایی میان نهاد‌های ملی و فعالان بخش خصوصی است. بدون چنین هماهنگی‌ نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات تولید یا آلودگی هوا به شکل ریشه‌ای حل شود.

مهاجرانی گفت: دولت چهاردهم از تمام ظرفیت‌های خود برای همراهی با بخش خصوصی، ارتقای کیفیت محیط زیست و تسهیل مسیر تولید استفاده خواهد کرد. اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی، کلید اصلی موفقیت در مسیر توسعه پایدار کشور است.