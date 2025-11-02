به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مدیران صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و مدیران معاونت میراث فرهنگی، در این معاونت برگزار شد. علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور، با اشاره به اینکه صندوق توسعه و معاونت میراث‌فرهنگی دو بازوی مکمل در صیانت، احیا و بهره‌برداری از میراث تاریخی کشور هستند، گفت: اراده جدی معاونت میراث‌فرهنگی و صندوق توسعه و احیا بر این است که با سازوکار‌های موجود، وضعیت همکاری را ارتقا ببخشند و کار‌های بر زمین مانده را سامان دهند.

قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی کشور افزود: در این مسیر، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های تخصصی و حتی بخش خصوصی علاقه‌مند، می‌تواند موجب پویایی بیشتر این حوزه شود.

دارابی همچنین بر بازنگری و امکان‌سنجی در فهرست بنا‌های قابل واگذاری، بازتعریف نظام کارشناسی و نظارت و همچنین نقش کلیدی و تخصصی شورای فنی تاکید کرد.

در ادامه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با اشاره به ضرورت هماهنگی با اداره‌کل ثبت و حریم آثار برای رعایت ملاحظات ثبتی، از اعلام آمادگی صندوق برای همکاری با اداره‌کل موزه‌ها در جذب سرمایه‌گذار خبر داد.

او همچنین افزایش تعداد مزایده‌های ماهانه برای واگذاری امتیاز بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی را از برنامه‌های در دست اقدام صندوق برشمرد.

در پایان این نشست، بر تداوم جلسات مشترک، تشکیل کارگروه اجرایی برای پایش مصوبات و تسریع در اجرای برنامه‌های همکاری میان صندوق توسعه و معاونت میراث‌فرهنگی تأکید شد.