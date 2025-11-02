به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ رسول قنبری افزود: شش نفر هم در این حادثه مصدوم شدند.

وی گفت: به‌دلیل مه‌گرفتگی شدید، چند خودروی سواری در حاشیه جاده توقف کرده بودند که در این حین یک دستگاه تریلر با پنج خودروی پارک‌شده برخورد کرد.

قنبری افزود: بر اثر شدت برخورد، راننده خودروی نخست که از نوع دنا بود، دچار جراحات شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: خودرو‌های متوقف شده به‌طور کامل از سطح جاده خارج نشده بودند و بخشی از آنها در مسیر عبور قرار داشت که همین موضوع موجب وقوع سانحه شد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی هنگام مه‌گرفتگی گفت: رانندگان در چنین شرایطی باید خودرو خود را در منتهی‌الیه سمت راست جاده یا در محل مناسب پارک کنند و چراغ‌ها و فلاشر را روشن نگه دارند تا دید کافی برای سایر رانندگان فراهم شود.

قنبری محور‌های خورموج–کاکی، گناوه–بوشهر و بوشهر–گناوه را از مسیر‌های پرمه و حادثه‌خیز در این ایام عنوان کرد و از رانندگان خواست هنگام تردد در این محور‌ها نهایت احتیاط را داشته باشند.