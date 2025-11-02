پخش زنده
یادواره دانشآموزان و فرهنگیان شهید مرکز استان روز [برگزاری مراسم]در حسینیه ثارالله گرگان با حضور معلمان، دانشآموزان و مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دانش آموزان حاضر در این یادواره بر اهمیت همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از خاک و ناموس کشور تاکید کردند و گفتند: دفاع از کشور تنها با سلاح نظامی نیست بلکه میتواند از طریق علم، تخصص و حضور فعال در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و پزشکی نیز تحقق یابد.
استان گلستان ۶۰۰ دانش آموز و فرهنگی شهید دارد.
این مراسم پیشاجلاسی از برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان خواهد بود که قرار است در پاییز ۱۴۰۵ برگزار شود.