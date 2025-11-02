پخش زنده
در نشستی آخرین وضعیت بازارچه مرزی سرو ی ارومیه و موانع موجود برای آغاز فعالیت آن مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه تعیین تکلیف بازارچه مرزی سرو امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازارچه سرو در رونق مبادلات مرزی و توسعه اقتصادی منطقه گفت: احیای بازارچههای مرزی از اولویتهای اصلی دولت در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد مرزنشینان است و باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، موانع موجود در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
در این جلسه آخرین وضعیت بازارچه مرزی سرو و موانع موجود برای آغاز فعالیت آن مورد بررسی قرار گرفت.