مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: مشاهده خرس قهوهای در ارتفاعات فیروزکوه نویدبخش بازگشت نشاط به طبیعت و تعادل دوباره در زیستگاههای طبیعی استان است و بر نقش حیاتی مردم در حفظ این پویایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد تصریح کرد : بر اساس گزارش و تصاویر ارسالی از سوی اهالی روستای هرانده، یک قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه مشاهده و مستندسازی شده است.
وی با بیان اینکه خرس قهوهای یکی از گونههای شاخص و ارزشمند حیات وحش ایران به شمار میرود، افزود: ثبت حضور این گونه در فیروزکوه بیانگر وضعیت مطلوب زیستگاهها و تداوم حیات گونههای مهم در این منطقه است.
عباس نژاد با قدردانی از همکاری و همراهی اهالی روستا، از شهروندان و طبیعت گردان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، بدون نزدیک شدن به حیوانات وحشی، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا ضمن پایش دقیق تر، امنیت مردم و حیات وحش نیز حفظ شود.