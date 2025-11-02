برگزاری نشست بررسی شعر و اندیشه قیصر امینپور، فردا
چهارمین نشست از سلسلهبرنامههای فرهنگی «با همان» با محوریت بررسی احوال و اشعار زندهیاد قیصر امینپور، شاعر نامآشنای معاصر، با حضور مرتضی امیریاسفندقه فردا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، سلسلهبرنامههای فرهنگی «با همان» فردا، ۱۲ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ در سالن کنفرانس معاونت فرهنگی (آیما) واقع در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.
در این برنامه، مرتضی امیریاسفندقه شاعر به تحلیل و بررسی زوایای فکری و ادبی شعر قیصر امینپور و تأثیر آثار او بر ادبیات معاصر و شعر انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک live.kpf.ir/ch/adabi در این نشست بهصورت مجازی شرکت کنند.
«باهمان» عنوان سلسله نشستهای تخصصی جدیدی است که نام آن برگرفته از شعر احمد شاملو «کوهها با همند و تنهایند/ همچو ما با همانِ تنهایان» است و معاونت فرهنگی کانون برای کارشناسان این حوزه و عموم علاقهمندان از طریق فضای سایبری راهاندازی و برپا کرده است.