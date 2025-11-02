به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که درآمد ارزی حاصل از صادرات ندارند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر شده است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۵۶۵/۰۴ مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۴، در خصوص قسمت «ل» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و در ارتباط با "ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی" و در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط؛ تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی این بانک و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر بوده و تأمین ارز بابت موضوع مذکور در پرتال ارزی و یا سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران متوقف میگردد.
در این راستا در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعیت درآمد ارزی حاصل از صادرات متقاضیان میبایست مراتب را از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری نمایند.
ضمناً خاطرنشان میسازد تأمین ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضیان در ارتباط با تسهیلات صندوق توسعه ملی، کماکان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چارچوب مفاد قسمت «ل» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.