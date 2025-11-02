۶۹ هزار نفر در شهرستان سرخس تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که این تعداد، معادل ۷۰ درصد کل بیمه شدگان این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، رئیس اداره بیمه سلامت سرخس گفت: هم اکنون بیمه سلامت ۱۳۰ نوع بیماری خاص و صعب العلاج را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به طوری که علاوه بر بیمه پایه که همه از آن برخوردار هستند، سالانه مبلغ ۸۰ میلیون تومان، هزینه درمان بیمه شدگان را در قبال ارائه فاکتور پرداخت می‌کند.

عزت خالقی درباره بیماران دیابتی هم گفت: این بیماران پس از تایید پزشک و با نشان دار کردن در سامانه بیمه سلامت، می‌توانند انسولین ماهیانه خود را با حداقل قیمت از داروخانه‌های طرف قرارداد تحویل بگیرند؛ ضمن اینکه همه بیماران خاص بسته خدمتی از بیمه سلامت دارند.

او با بیان اینکه پرداخت حق بیمه برای پنج دهک اول رایگان است، تصریح کرد: در پرداخت مطالبات مراکز خدمات رسان بهداشتی و درمانی، همکاری با سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات توانبخشی برای بیماران معلول و اوتیسم، از دیگر اقدامات بیمه سلامت است؛ برهمین اساس بیمه شدگان می‌توانند با شماره * ۱۶۶۶# از اعتبار بیمه‌ای خود آگاه شوند.