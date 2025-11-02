به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: در بخش آقایان تیم باشگاه‌های شهرکرد، لردگان و شهرکرد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

حسین زمانی افزود: در بخش بانوان تیم باشگاه‌های لردگان، شهرکرد و سامان مقام‌های اول تا سوم را به ترتیب کسب کردند.

به گفته وی: در این رقابت‌ها ۶۵۰ ورزشکار در قالب ۱۴ تیم از سراسر استان با هم رقابت کردند.