به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: با وقوع چندین فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس، تیم عملیات بررسی موضوع را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها بر عهده گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با تحقیقات هویت سارق شناسایی و مشخص شد متهم با شناسایی ماشین‌های مدل بالا و زیر نظر گرفتن آنها، از نبود راننده سواستفاده و با تخریب شیشه خودرو اقدام به سرقت لوازم از آنها می‌کند.

وی افزود: تیم عملیاتی مشخصات متهم را در اختیار سایر یگان‌های گشتی قرار داد که طی گشت زنی‌های هدفمند، سارق را حین تخریب شیشه یک خودرو مشاهده و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: سارق با مشاهده ماموران با پای پیاده متواری که پس از دقایقی تعقیب و گریز دستگیر شد.

این مقام انتظامی آدمه داد: با بازجویی‌های فنی متهم به ۴۵ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف و تاکنون ۳۰ نفر از شکات وی شناسایی و شناسایی شکات دیگر آن در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.