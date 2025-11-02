اعزام دومین گروه دانشآموزان ساوجبلاغ به سرزمین نور
دومین مرحله اعزام کاروان دانشآموزی راهیان نور از شهرستان ساوجبلاغ، با حضور مسئولان آموزش و پرورش و سپاه ناحیه مقاومت بسیج، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سرهنگ پاسدار علیرضا علیزاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساوجبلاغ گفت: دومین اعزام دانشآموزی در قالب دو گروه انجام میشود. در این مرحله، ۱۴۰ نفر از دانشآموزان دختر عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند و در طول سفر، از یادمانهای شهدای هویزه، دهلاویه، اروندکنار و فتحالمبین بازدید می کنند.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامه، آشنایی نسل جوان با رشادتهای رزمندگان اسلام و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به دانشآموزان است.
احسان محمدزاده، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ، گفت: تا پایان سال تحصیلی، برنامهریزی شده است که بیش از ۶۰۰ دانشآموز دختر و پسر در قالب کاروانهای راهیان نور، از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کنند.