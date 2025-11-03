شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان، مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را در این استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسیرهای راهپیمایی در مراکز شهرستان های استان سمنان به این شرح است :

سمنان ساعت ۹ صبح از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی

شاهرود ساعت ۹ صبح از چهارراه معلم به سمت خیابان ۲۲ بهمن

دامغان ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی

میامی ساعت ۱۰ صبح ازمیدان بسیج به سمت مسجد جامع

گرمسار ساعت ۱۰ صبح اجتماع در میدان امام خمینی

مهدیشهر ساعت ۱۰ صبح از میدان امام رضا به سمت حسینیه المهدی

سرخه ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه شهدا

آرادان ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا با شعار محوری "متحد و استوار ،مقابل استکبار" در سراسر کشور برگزار می‌شود. این راهپیمایی در ۵۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان برگزار خواهد شد.