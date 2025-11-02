دبیرکل انجمن صنایع لوزام خانگی ایران گفت: ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکننده برای سرمایه در گردش، تخصیص ارز ، کاهش زمان رسوب مواد اولیه، ورود فناوری و به روز رسانی ماشین آلات، باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل می‌شود.

خانم نسرین اوجاقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما در مورد بالا رفتن قیمت محصولات تولید داخل لوزام خانگی افزود: در چند سال اخیر به دنبال ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی، ماشین آلات صنعت لوازم خانگی بروز رسانی نشده‌اند و نتوانسته‌ایم فناوری‌های روز دنیا را در تولید بکار گیریم، این امر موجب پایین آمدن بهره وری در این صنعت شده است.

وی گفت: واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید صنعت لوازم خانگی به دلیل زمان بر بودن، روی فرایند تولید و قیمت تمام شده محصولات اثر مستقیم دارد که یکی از دلایل بالارفتن قیمت محصولات تولید داخل است، اما تولیدکننده به دنبال بالا بردن قیمت محصول نیست.

خانم اجاقی اضافه کرد: در بازار هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از پایین بودن قیمت محصولات بهره می‌برند و تولیدکنندگان متمایل هستند که محصولات تولید داخل را با پایین‌ترین قیمت ممکن بفروشند و در حال حاضر در نهایت کاهش حاشیه سود، لوازم خانگی را به فروش می‌رسانند بنابراین اگر فناوری‌های روز و ماشین الات بِروز رسانی و همچنین واردات مواد اولیه تسهیل شود بهره وری بالا می‌رود و قیمت تمام شده محصولات پایین می‌آید.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره مزیت‌ها و معایت واردات لوازم خانگی خارجی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی باعث شد از تولید ۶ میلیون قطعه در سال ۹۶ و ۹۷ به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ برسیم و همچنین بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در تولید لوازم خانگی کرد و تولید در ایران رقابتی شد و همین امر موجب بالارفتن کیفیت تولیدات داخل شد.

وی افزود: اگر روزی محدودیت‌های واردات لوازم خانگی برداشته شود باید این اقدام در مسیر درستی قرار بگیرد؛ با تحلیل بازار‌های رقابتی و با اقدام هوشمندانه دولت بر وضع تعرفه‌ها و ایجاد همکاری‌های مشترک با بازار‌های بین المللی، تولیدات داخل را به مشتریان عرضه کنیم.

اوجاقی در ادامه با اشاره چالش مهم کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی گفت: زمانی تولیدکنندگان ۴ بار در سال سرمایه در گردش داشتند، اما در حال حاضر سرمایه در گردش به ۱۸ ماه یکبار تبدیل شده است؛ رکود و کاهش در فروش لوازم خانگی، تامین و تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید از دیگر چالش‌های صنعت لوازم خانگی است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بهترین راه حل برای رفع موانع تولید را خارج کردن بانک‌ها از حالت انقباضی دانست و افزود: ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها به تولیدکننده، می‌تواند در بخش سرمایه در گردش کمک قابل توجهی به آنها کند، تخصیص ارز و کاهش رسوب کالا در گمرکات به مواد اولیه یکی دیگر از راهکار‌های رفع موانع تولید است؛ امروز تولیدکننده ۹ ماه در صف انتظار تخصیص ارز قرار گرفته است.

وی با اشاره به لزوم بروز رسانی ماشین آلات تولید لوازم خانگی گفت: این امر موجب افزایش بهره وری در تولید و باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل می‌شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره عوامل کاهش فروش و تولید لوازم خانگی در سه ماهه نخست امسال افزود: با توجه به اینکه تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکننده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با ۵۰ روز تاخیر مواجه شد همین امر یکی از دلایل کاهش ۳۸ درصد تولید لوازم خانگی بود؛ اتفاق بعدی وقوع جنگ ۱۲ روزه بود و طبیعتا، پس از جنگ، مردم سبد کالای مصرفی باداوم را از خرید خود، حذف می‌کنند که منجر به کاهش ۶۰ درصد فروش در بازار صنعت لوازم خانگی شد.