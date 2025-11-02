پخش زنده
امروز: -
سردار محسن کریمی بهعنوان فرمانده جدید قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه معارفه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی فرمانده جدید قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه معارفه شد.
در مراسمی با حضور سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبیاکرم (ص) و امیر سرتیپ سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه غرب نزاجا، سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی بهعنوان فرمانده جدید این قرارگاه معارفه شد.
در این مراسم، از مجاهدتهای سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه قدردانی شد.
سردار محسن کریمی پیشتر فرماندهی سپاه روح الله استان مرکزی را عهدهدار بود.