همزمان با روز حماسه و ایثار برخوار، در آیینی از نماد علی ولی الله در میدان ۱۱ آبان شهر دستگرد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار دستگرد در این آیین گفت: برای ساخت، فضا سازی و نورپردازی نماد علی ولی الله بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

ایرج بنائیان افزود: میدان ۱۱ آبان در ورودی شهر دستگرد از طرف شهر دولت آباد قرار دارد و نمادی از رشادت ۴۳ شهید شهرستان برخوار که در عملیات محرم سال ۱۳۶۱ به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند است.

وی گفت: از ۴۳ شهید عملیات محرم، ۱۱ شهید از شهر دستگرد هستند.

شهردار دستگرد افزود: در مرحله دوم نماد‌های این میدان، تصاویر شهدای ۱۱ آبان و گل لاله که نماد ایثار و شهادت است در اطراف میدان، نصب می‌شود.

همچنین به همین مناسبت صبحگاه دانش آموزی دانش آموزان شهرستان برخوار برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: در شهرستان برخوار ۱۱۰ واحد بسیج دانش آموزی در مدارس دخترانه و پسرانه فعال است و بیش از ۲۰ هزار دانش آموز بسیجی عضو آن هستند.

سرهنگ سید کمال موسوی افزود: در این صبحگاه، مسوولان از استقرار واحد‌های بسیج دانش آموزی بازدید و زنگ استکبار ستیزی را نواختند.

اجرای سرود دانش آموزان بسیجی و تجلیل از ۴ فرمانده نمونه و فعال واحد بسیج دانش آموزی از برنامه‌های این صبحگاه بود.