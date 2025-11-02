سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۱۳ هزار تُن مرکبات و کیوی مازندران به بازار‌های جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیش از ۱۳ هزار تُن مرکبات و کیوی از مازندران، تاکنون به بازار‌های جهانی صادر شد.

اسداله تیموری‌یانسری افزود: محصولات صادر شده شامل ۶۶۰۱ تُن کیوی، ۵۹۷۰ تُن نارنگی و ۱۱۵۵ تُن پرتقال بود که به کشور‌هایی نظیر هند و سایر مقاصد بین‌المللی صادر شد.

وی همچنین از تداوم صادرات کیوی، نارنگی و پرتقال مازندران به بازار‌های جهانی خبر داد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار صادرات کیوی گفت: ۱۴۰ محموله به وزن ۳۱۷۵.۵۴۱ تن به کشور هند و ۱۶۷ محموله به وزن ۳۴۲۵.۹۴۸ تن به سایر کشور‌ها صادر شده که در مجموع شامل ۳۰۷ محموله با وزنی بالغ بر ۶۶۰۱.۴۸۹ تن است.

تیموری‌یانسری در ادامه به صادرات نارنگی اشاره کرد و افزود: ۳۰۶ محموله به وزن ۵۹۷۰.۲۵۹ تن نارنگی از مازندران به بازار‌های جهانی ارسال شده است.

وی همچنین از صادرات ۶۶ محموله پرتقال به وزن ۱۱۵۵.۶۵۸ تن خبر داد و گفت: روند صادرات مرکبات مازندران همچنان ادامه دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص اهمیت اقتصادی صادرات مرکبات برای مازندران تأکید کرد: صادرات محصولات باغی به‌ویژه کیوی، نارنگی و پرتقال، نقش حیاتی در اقتصاد استان مازندران ایفا می‌کند. این استان به دلیل برخورداری از آب‌وهوای معتدل و خاک حاصلخیز، یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در ایران محسوب می‌شود. صادرات این محصولات نه‌تنها درآمد ارزی قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان می‌آورد، بلکه باعث رونق اشتغال، افزایش درآمد باغداران و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با زنجیره تأمین می‌شود.

تیموری‌یانسری خاطر نشان کرد: ارزش افزوده ایجاد شده از طریق صادرات مرکبات، به رشد پایدار منطقه و کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی کمک شایانی می‌کند. همچنین، حضور موفق کیوی و نارنگی مازندران در بازار‌های جهانی مانند هند، نشان‌دهنده کیفیت بالای این محصولات و توان رقابتی آنها در سطح بین‌المللی است. تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد مقاومتی در استان و کشور باشد.