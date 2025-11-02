مسابقات فوتبال تیم‌های بارسلونا و الچه، سلتیک و رنجرز و اینتر و ورونا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بارسلونا و الچه در چارچوب بازی‌های هفته یازدهم فصل ۲۶_۲۰۲۵ لالیگا، امشب به مصاف هم می‌روند.

این دیدار از ساعت ۲۱، به صورت مستقیم در قالب برنامه «لذت فوتبال» و گزارشگری جواد خیابانی از شبکه ورزش پخش می شود.

بارسلونا در هر ۱۰ بازی اخیر خود مقابل الچه، به پیروزی رسیده است.

شبکه ورزش امروز فوتبال بین دو تیم سلتیک و رنجرز را به صورت مستقیم پخش می کند.

در چارچوب رقابت‌های نیمه نهایی فوتبال لیگ کاپ اسکاتلند ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۱۷:۳۰، بازی دو تیم سلتیک و رنجرز، در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» و گزارشگری میثم محمدزاده، پخش می‌شود.

دیدار دو تیم ورونا و اینتر در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ سری آ ایتالیا، امروز به صورت مستقیم در قالب برنامه «لذت فوتبال»، از شبکه ورزش پخش می شود.

این مسابقه از ساعت ۱۵، با گزارشگری علیرضا علیفر و به صورت زنده پخش می شود.

ورونا بیش از هر تیم دیگری مقابل اینتر در سری آ شکست خورده است.