پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال تیمهای بارسلونا و الچه، سلتیک و رنجرز و اینتر و ورونا، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بارسلونا و الچه در چارچوب بازیهای هفته یازدهم فصل ۲۶_۲۰۲۵ لالیگا، امشب به مصاف هم میروند.
این دیدار از ساعت ۲۱، به صورت مستقیم در قالب برنامه «لذت فوتبال» و گزارشگری جواد خیابانی از شبکه ورزش پخش می شود.
بارسلونا در هر ۱۰ بازی اخیر خود مقابل الچه، به پیروزی رسیده است.
شبکه ورزش امروز فوتبال بین دو تیم سلتیک و رنجرز را به صورت مستقیم پخش می کند.
در چارچوب رقابتهای نیمه نهایی فوتبال لیگ کاپ اسکاتلند ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۱۷:۳۰، بازی دو تیم سلتیک و رنجرز، در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» و گزارشگری میثم محمدزاده، پخش میشود.
دیدار دو تیم ورونا و اینتر در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ سری آ ایتالیا، امروز به صورت مستقیم در قالب برنامه «لذت فوتبال»، از شبکه ورزش پخش می شود.
این مسابقه از ساعت ۱۵، با گزارشگری علیرضا علیفر و به صورت زنده پخش می شود.
ورونا بیش از هر تیم دیگری مقابل اینتر در سری آ شکست خورده است.