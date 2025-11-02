پخش زنده
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات نگرش نسل Z گفت: این نسل اکنون به دنبال تقویت بنیه دفاعی و افزایش قدرت موشکی کشور است و حتی خواستار انجام عملیات پیشدستانه در صورت نیاز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام طائب در سخنانی در دانشگاه شهید مطهری، تحولات اخیر را در عرصه دفاعی کشور و نگرش نسل جدید به مسائل موشکی و امنیتی تشریح کرد. وی گفت: وعده صادق ۱ این بود که موشکهایمان را به اسرائیل میرسانیم، وعده صادق ۲ این بود که هدفمند میزنیم و وعده صادق ۳ این بود که میگوییم ویرانگر میزنیم.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: در این جنگ، همه ملت ایران یکپارچه به حکومت اعتماد کردند و گفتند این حکومت هر کاری که توانست برای جلوگیری از شروع جنگ انجام داد، اما وقتی جنگ شروع شد، خوب جنگید. وی افزود که در این جنگ، تصویر تلآویو به عین غزه تبدیل شد.
حجت الاسلام طائب به نقل از یک استاد آمریکایی تحلیل کرد که در جنگ ۱۲ روزه، نسلی از جوانان ایرانی به وجود آمد که نگاه جدیدی به جنگ و امنیت دارند. او ادامه داد: این استاد پرسیده بود که وقتی موشکی در همسایهات فرود میآید، چه ارتباطی به تو دارد و چرا به یمن و عراق کمک میکنی؟ اما امروز همان نسل زد که وقتی موشک در خانه خودشان فرود میآید، میگوید چرا موشک کمتر میخری و مطالبه میکند که دفاع خود را در هر جایی که لازم است قویتر کند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه شهید مطهری گفت:ترامپ به سمت فشار بر اسرائیل رفته تا یکی پس از دیگری آتش بسها را انجام بدهد.
وی افزود: تداوم دولت ترامپ در دادن آتش بس و نقد کردن چک هاست، تداوم نتانیاهو در درست کردن جنگ جدید است؛ این تعارض جدی است و غلبه فعل با ترامپ است که میخواهد فضا را فضای آرامش بکند و از منطقه خاورمیانه برود.
طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه شهید مطهری گفت: ترامپ، جمهوریخواهان و دموکراتها هیچکدام فروپاشی سوریه را نمیخواستند؛ آنها به دنبال سوریهای ضعیف بودند که ارتباط خود با حزبالله و ایران را قطع کند.
وی افزود: سوریه با فروپاشی مواجه شد و در همان هفتههای اول، اسرائیل از هزار هدف در سوریه، ۷۰۰ هدف را بمباران کرد. آمریکاییها که دیدند اوضاع از کنترلشان خارج شده، به اسم زدن سران داعش، بخشی از بمباران سوریه را خودشان انجام دادند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه شهید مطهری با اشاره به آغاز دوباره دوقطبیسازیها توسط غربیها، گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش تابآوری اجتماعی در برابر آمریکا و اسرائیل شد و باید مراقب باشیم در این بازی دشمن وارد نشویم.
حجتالاسلام طائب با تأکید بر لزوم هوشیاری در مواجهه با دوقطبیهای جدید افزود: باید از ایجاد دو قطبیهای جدید بین همسایهها و کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم دشمن با تفرقهافکنی، وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه شهید مطهری با اشاره به جنگ اخیر ایران افزود: در جنگ اخیر ما حداقل با ۳۰ کشور و حدود ۸۰ سرویس در حال جنگ بودیم.
طائب در ادامه اظهار داشت: سال ۲۰۲۴ بودجه دفاعی آمریکا ۸۲۴ میلیارد دلار بود و گفته بودند باید این را کم کنیم، اما برای همین در سال ۲۰۲۵ بودجه آن را به ۹۲۵ میلیارد دلار افزایش دادند. روز نهم یا دهم جنگ اخیر، بودجه متمم ۱۱۳ میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا بردند که باعث شد کل بودجه دفاعی آمریکا به یک تریلیون دلار برسد. اسرائیل هم چهارمین ارتش جهان است؛ ما با اینها جنگیدیم.
وی با اشاره به آمادگی دفاعی کشور گفت: فرماندهان ما در نیروهای مسلح و امنیتی برای موشکهایشان پناهگاههای خوبی درست کردهاند. شنیدید یک موشک دشمن به شهرک موشکی بخورد؟ توانستند یک شهرک موشکی را نابود کنند؟
حجتالاسلام طائب ادامه داد: اسرائیلیها به آمریکا گفتند اول پدافند ایران را میزنیم، بعد سلسله فرماندهان را میزنیم، سپس موشکهای ایران، انبارهای موشک و لانچرها را هدف قرار میدهیم، و در نهایت ایران دست خود را بالا میبرد. کدام انبار ما را زدند؟ در کدام استان لانچر کم آوردیم؟
او در پایان افزود: حتی اسرائیل گفت آخرین تیر را ما میزنیم، ولی آخرین تیر را چه کسی زد؟