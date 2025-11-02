وضعیت اجرای طرحهای آموزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار آذربایجان غربی بررسی و برتسریع در روند اجرای طرح‌هاتاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی طرحهای توسعه عدالت آموزشی استان امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر لزوم تحقق عدالت آموزشی در سراسر استان، گفت: احداث، تکمیل و تجهیز مدارس در مناطق روستایی و مرزی از اولویت‌های اصلی دولت است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص به‌موقع اعتبارات، زمینه تحصیل برابر برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

در این جلسه وضعیت اجرای پروژه‌های آموزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط ضمن ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌ها، موانع اجرایی را به‌صورت مکتوب اعلام و پیشنهاد‌های خود را برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها اعلام کنند.