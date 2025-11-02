به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از کناره‌گیری علی نظرمحمدی از سرمربیگری تیم فوتبال داماش گیلان، مدیران این باشگاه با داوود مهابادی برای هدایت این تیم به توافق رسیدند و این مربی تا پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته یک کشور، هدایت داماش را برعهده خواهد داشت.

مهابادی بازیکن اسبق تیم فوتبال استقلال تهران، پیش از این هدایت تیم‌هایی چون راه‌آهن تهران، تربیت یزد، فجرسپاسی، پیام مشهد،گهر درود،مس سرچشمه، استقلال اهواز،پاس همدان، آلومینیوم اراک، برق شیراز، نساجی مازندران، مشکی پوشان مشهد، شهرداری ماهشهر، تیم ملی جوانان، شاهین بوشهر، خوشه طلایی ساوه، استقلال خوزستان، شهر راز شیراز را بر عهده داشته است.

تیم فوتبال داماش گیلان در هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور در یک دیدار خانگی با نتیجه پرگل پنج بر یک مغلوب تیم نساجی مازندران شد که پس از اتمام این بازی، علی نظرمحمدی سرمربی این تیم از سمتش کناره‌گیری کرد.

همچنین تیم فوتبال داماش گیلان روز شنبه(دیروز) در مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور، بدون سرمربی با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم هوراسپور ارومیه به برتری رسید و به دور چهارم رقابت‌های جام حذفی کشور صعود کرد.

هم‌اینک و تا پایان هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان که با حضور ۱۸ تیم در حال پیگیری است، تیم داماش با کسب ۲ امتیاز در مکان هفدهم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار دارد.