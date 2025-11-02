به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حدیث یاری، کاپیتان تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال ایران، پس از قهرمانی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، با ابراز خوشحالی از کسب این عنوان تاریخی گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم در این رقابت‌های سخت و فشرده، عنوان قهرمانی را برای ایران به دست بیاوریم. واقعا حس فوق‌العاده‌ای است که تلاش چندماهه‌مان به نتیجه رسید. تک‌تک بازیکنان تیم با تمام وجود، دل و جان در زمین گذاشتند و تا آخرین لحظه جنگیدند. این قهرمانی فقط حاصل تمرین و بازی نیست؛ حاصل عشق، ایمان، همدلی و تلاش جمعی است. ما مثل یک خانواده کنار هم بودیم و همین روحیه باعث شد در روز‌های سخت از پا ننشینیم.

وی درباره سطح رقابت‌ها افزود: مسابقات امسال واقعا سطح بالایی داشت. تیم‌های حاضر با آمادگی خوبی شرکت کرده بودند. بازی‌های اول و دوم‌مان مقابل هنگ‌کنگ و بحرین به ما کمک کرد تا ریتم خودمان را پیدا کنیم و با تمرکز بالا بازی‌ها را کنترل کنیم. اما از مرحله بعد رقابت‌ها بسیار جدی‌تر شد. تیم‌های چین‌تایپه و چین هم از نظر فنی و هم از لحاظ فیزیکی بسیار قدرتمند بودند. بازی با چین‌تایپه در مرحله نیمه نهایی یکی از نفس‌گیرترین بازی‌های ما بود. هر دو تیم دفاع منسجمی داشتند و موقعیت‌های گلزنی کم بود. نتیجه دو بر دو مساوی شد و بازی به ضربات پنالتی کشید. در آن لحظات، آرامشی که از سمت کادر فنی منتقل شد و اعتماد بین بچه‌ها باعث شد با تمرکز کامل در پنالتی‌ها پیروز شویم و به فینال برسیم.

کاپیتان تیم مفوتسال نوجوانان در ادامه درباره دیدار پایانی گفت: فینال همیشه خاص است و شرایط روحی بازیکنان متفاوت می‌شود. تیم چین یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بود، با قدرت بدنی بالا و نظم تاکتیکی مثال‌زدنی. اما ما فقط به یک چیز فکر می‌کردیم؛ بالا بردن پرچم ایران. بازی از نظر فنی بسیار سطح بالایی داشت و مثل نیمه‌نهایی، به ضربات پنالتی کشیده شد. خوشبختانه باز هم با تمرکز و ایمان به هم‌تیمی‌هایمان توانستیم برنده شویم. لحظه‌ای که ضربه آخر گل شد و همه در آغوش هم شادی کردیم، یکی از زیباترین لحظات زندگی‌ام بود.

یاری با اشاره به نقش مهم کادر فنی گفت: از صمیم قلب از کادر فنی فوق‌العاده‌مان تشکر می‌کنم، مخصوصا از سرمربی عزیزمان خانم فاطمه شریف که با صبر، دانش و اعتمادشان در تمام لحظه‌ها کنار ما بودند. ایشان نه‌تنها از نظر فنی، بلکه از نظر روحی هم الهام‌بخش تیم بودند. هر تمرینی که طراحی می‌کردند هدف مشخصی داشت و هر صحبتشان به ما یاد می‌داد که چطور قوی‌تر و با ایمان‌تر وارد زمین شویم. این قهرمانی بدون هدایت دلسوزانه و حرفه‌ای ایشان و دیگر اعضای کادر فنی ممکن نبود.

کاپیتان تیم نوجوانان در پایان گفت: قبل از هر چیز این قهرمانی را تقدیم می‌کنم به مردم عزیز ایران که همیشه پشتیبان ما بودند. همچنین از خانواده‌هایمان که از راه دور با دعا و دلگرمی‌هایشان ما را حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین این موفقیت را به همه دختران ایران تقدیم می‌کنم، چون باور دارم با تلاش، پشتکار و ایمان می‌توانند به هر رویایی برسند. ما در این مسابقات نشان دادیم که دختران ایرانی می‌توانند در سطح آسیا بدرخشند و افتخارآفرین باشند.