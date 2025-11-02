پخش زنده
دومین کاروان دوستی با کتاب در روستای ملابداغ شهرستان رزن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دومین کاروان دوستی با کتاب با حضور در مدرسه دوستی روستای ملابداغ از توابع بخش سردرود شهرستان رزن، برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی برگزار کرد.
در این برنامه، دانشآموزان ضمن اجرای برنامههای شاد و کشیدن نقاشی، درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی نیز به گفتوگو پرداختند.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان همدان، هدف از برگزاری این رویداد را ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی کودکان و نوجوانان با کتابخوانی عنوان کرد.
مهدی کریمی با اشاره به برگزاری سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از هزار برنامه فرهنگی و آموزشی در نقاط مختلف استان همدان برگزار میشود.
او افزود: کاروان دوستی با کتاب تا پایان سال در مناطق گوناگون استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا پیام دوستی و دانایی را به کودکان و نوجوانان برساند.