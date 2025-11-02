به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صادق زارع درباره تخریب بخشی از ورودی باغ تاریخی مینو گفت: متأسفانه فردی که مالکیت باغ را بر عهده دارد بدون کسب مجوزی از اداره کل میراث ، اقداماتی خودسرانه انجام داده و بخشی از فضای ورودی را تخریب کرده است که ما به محض مطلع شدن ، با هماهنگی دادستان مرکز استان در مکان حضور یافتیم و بدون هیچ مماشاتی ، شبانه دستگاه‌ها را توقیف و خیلی سریع طرح شکایت کردیم.

وی با بیان اینکه مالک ، طرحی داشته اما به‌صورت مکتوب به ما ارائه نکرده است افزود : وی با کج‌سلیقگی و خودسرانه ، بخشی از ساختمان ورودی باغ تاریخی را تخریب کرده بود که خوشبختانه ما به‌ موقع متوجه و مانع انجام ادامه کار شدیم.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس با بیان اینکه بخش‌های جزئی تخریب شده (بخشی از ۲ طرف ورودی مشهور به کالسکه‌خانه) باید مطابق تصاویر و نقشه‌ها بازسازی شود، گفت: در سال‌های گذشته هم اتفاقاتی افتاده و در عرصه باغ ، ساخت و ساز‌های جدیدی انجام شده است که بر اساس طرح قبلی که ارائه کرده‌ایم هنگام مرمت باغ ، این ساخت و ساز‌ها هم باید تخریب و جمع‌آوری شوند.

صادق زارع با بیان اینکه در طرحی که قبلاً مصوب شده بود این موضوع صراحتاً عنوان شده که اگر قرار است مرمتی در باغ صورت گیرد یا طرحی اجرا شود، باید از میراث مجوز لازم اخذ شود، اما از این بند نیز سرپیچی شده، از خط قرمز عبور شده و سهل‌انگاری صورت گرفته است که میراث فرهنگی شکایت کرده و به جد پیگیر ماجرا خواهد بود چراکه این موارد ، خط قرمز میراث است و ذره‌ای از آن کوتاه نخواهد آمد.

باغ مینو ، میراثی تاریخی متعلق به دوره پهلوی است که در سال ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسیده است . این باغ تاریخی دو سه روز پیش ، مورد سوء‌استفاده و تخریب قرار گرفت.