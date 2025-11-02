پخش زنده
با حضور مدیر عامل بنیاد برکت از ۲ هزار و ۱۰۹ طرح اشتغالزایی جایگزین کولبری به طور همزمان در سراسر کشور بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر عامل بنیاد برکت امروز در سفر به استان کردستان و بازدید از طرحهای جایگزین کولبری در سنندج گفت: بنیاد برکت در پنج سال گذشته در سه استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ طرح جایگزینی کولبری ایجاد کرده است.
مدنی افزود: ۶ هزار طرح از این طرحها در استان کردستان اجرا شده است.
امروز طرحهای جایگزین کولبری در استان کردستان محصولات خود را قالب نمایشگاهی به معرض دید گذاشته بودند.