سرپرست کاروان ورزشی کشورمان برخی کمبودها و مشکلات مربوط به محل اسکان ورزشکاران را در نشست کمیته برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مطرح و خواهان برطرف شدن آنها شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این نشست صبح امروز جهت پیگیری کمبودها، مشکلات و نواقص موجود در امکانات و خدمات دهی دهکده ورزشکاران و با حضور مسئولان کمیته برگزاری بازیها برگزار و طی آن با توجه به اعزام کادرهای سرپرستی و تیمهای پیشرو از کشورهای مختلف در محل بازیها و مشکلات بوجود آمده در این باره مطرح شد.
در این نشست بعد از مشخص شدن تکنیکال میتینگ تیمهای ملی فوتبال که امروز ظهر و والیبال فردا برگزار میشود از سوی سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به مسائلی همچون معطلی ورزشکاران در فرودگاه و مشکلات و کمبودهای محل اسکان آن ها، نبود تهویه مناسب، کندی اینترنت، تهیه سیم کارت، نبود آب آشامیدنی کافی، نبود آب گرم و موارد دیگر مطرح و کمیته برگزاری بازیها قول داد در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن این مشکلات و کمبودها اقدام نماید.