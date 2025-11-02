به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه رسیدگی به مشکلات کارخانجات قند استان امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت صنعت قند در ایجاد اشتغال و حمایت از کشاورزان منطقه، گفت: رفع موانع تولید و تسهیل در روند فعالیت کارخانه‌ها از اولویت‌های اصلی دولت بوده و دستگاه‌های اجرایی باید در اسرع وقت راهکار‌های اجرایی برای حل مشکلات ارائه دهند.

در این جلسه که با حضور مدیران کارخانجات قند، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این واحد‌های تولیدی از جمله تأمین مواد اولیه (چغندر قند)، مشکلات تأمین انرژی، نقدینگی، بازسازی تجهیزات فرسوده و مسائل زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.