مدیرعامل موسسه بهمن سبز از اجرای طرح «بلیت شناور» در سینماهای حوزه هنری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی اسماعیلی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام اکران، گفت: طرح بلیت شناور به معنای تنظیم قیمت بلیت سینما براساس میزان استقبال مخاطب در هر سانس است. در واقع قیمت بلیت در زمانهایی که تقاضا پایین است، کاهش مییابد تا ظرفیتهای خالی سالنها به فرصت تبدیل شود.
وی افزود: منطق این طرح ساده است؛ وقتی سینما بتواند صندلیهای خالی خود را پر کند، از زیان فاصله میگیرد و در نتیجه هم سینمادار و هم فیلمساز و حتی مخاطب از آن نفع میبرند. هدف ما این است که بلیت شناور را به ابزاری برای بازگشت مخاطبان خاموش به سینما تبدیل کنیم.
به گفته اسماعیلی، تعیین باز قیمتی بلیتها در چارچوب آئیننامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با پیشنهاد شورای صنفی نمایش صورت میگیرد. در این طرح، سینمادار مجاز است در اغلب روزهای هفته، بهجز شبهای اوج فروش مانند پنجشنبه و جمعه، در بازهای از کف تا سقف، قیمت بلیتها را تنظیم کند. این بازه باید برای همه فیلمها یکسان باشد تا رقابت منفی شکل نگیرد.
مدیرعامل بهمن سبز یکی از نمونههای اجرای این مدل را چنین توضیح داد: در سانسهای کممخاطب، مثلا صبحها، ممکن است بلیت ۵۰ هزار تومان تعیین شود در حالی که سقف قیمت در ساعات پرترافیک مانند پنجشنبه شب به ۱۲۰ هزار تومان برسد. این انعطاف به سینمادار کمک میکند مخاطب بیشتری جذب کند.
اسماعیلی همچنین با تأکید بر اینکه طرح شناوری فقط به قیمت بلیت محدود نیست، گفت: میتوان مولفههای دیگری مانند زمان نمایش، نوع سالن یا حتی نوع مخاطب را هم در این طرح لحاظ کرد. مثلا طراحی بستههای تخفیفی برای دانشجویان، مادران یا بازنشستگان میتواند به افزایش حضور مخاطبان هدف کمک کند.
اسماعیلی تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که در سامانه پژوهشی بهمن سبز به دست آمده است، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت سانسهای سینمایی کشور در طول ماه خالی میماند. درنتیجه بلیت شناور به هیچ وجه به معنای ضرر نیست؛ بلکه راهی برای جبران هزینههای ثابت و پویاسازی اقتصاد سالنها است. هدف اصلی این سیاست، افزایش تماشاگر و پیوند دادن مخاطب با لوکیشن سینماست.
وی در پایان با اشاره به مراحل اجرای طرح اظهار کرد: برای اجرای موفق بلیت شناور باید ابتدا سانسهای کممخاطب شناسایی شوند و بازه زمانی مناسب هر شهر تعیین شود. همچنین مخاطبان هدف تفکیک شوند و در نهایت بستههای تشویقی متناسب با هر گروه طراحی شود. در این صورت میتوان امیدوار بود که صندلیهای خالی سینماها دوباره با حضور تماشاگران پر شود.